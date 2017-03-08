公私協力 中市府邀民間認養大坑登山步道

我要評比

大坑登山步道是中部地區熱門登山地點，為使提升登山品質，包括附屬設施、涼亭、休憩平台、公廁、停車場及植栽綠地等設施將開放民間認養；觀光旅遊局訂於9日在陽明市政大樓舉辦「大坑登山步道企業認養說明會」，歡迎各界參加。

觀旅局長陳盛山指出，市府積極推動百里登山步道計畫，今年已爭取經費計畫大幅整修大坑1、2、3、4、5、6及10號步道，預計今年底前完成，並將融入「自然景觀」及「生態體驗」二大特色主題，打造步道特色。

陳盛山說，大坑登山步道以相思木構築特色木棧道，每年吸引約220萬遊客，觀光效益極佳，企業認養有助提升形象。因此，市府廣邀民間力量，共同提升大坑登山步道登山品質。

說明會將針對大坑登山步道現況及認養程序進行介紹與說明，申請單位可就自由選擇環境清潔維護、植栽綠地養護、設施維護修繕及管理等維護管理事項提出申請，相當具有彈性，認養期間以1年以上3年以下為原則。

(中時)