司改國是分組會議再開 林鈺雄質疑避談死刑

司改國是會議第三組「權責相符、高效率的司法」今日上午10時召開第二次會議，預計討論「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」、「法官、檢察官的多元晉用及監督」、「法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可行性」等三大子議題。

雖然會議已進入實質報告與討論階段，但委員、台大法律系教授林鈺雄今日仍投書媒體，針對司改國是會議議題篩選提出質疑，並舉死刑是曝光率最高且爭議最大的司法議題，但司改國是會議議題完全避談，究竟玄機何在？

林鈺雄比喻司改委員若是廚師，議題就是食材；廚師找誰先不論，食材一旦發餿腐敗，廚藝再好也上不了「人」能吃的菜。對照官方頒布的議事相關文件和規則，更可知刪減議題問題，議事規則、公告資料和官方說法，全兜不起來，自相矛盾，這種連自身遊戲規則都莫衷一是的司改大戲，要怎麼演下去？

林鈺雄感嘆，「說穿了，誰是『人民』及『人民』關心什麼議題，最後不就是主事者說了算數？但迄今卻拿不出個可以服人的議題篩選標準！反之，那些疾呼（反）廢死及強化食安追訴的人，都不是官方認證的『人民』？！所以我還是沒搞懂：你憑什麼把我的意見做掉？這樣的司改遊戲規則，到底該不該「死」呢？ 」

(中時)