勞動部：3％受僱者近一年在工作場所受到性騷擾
三八婦女節，勞動部今公布2016年僱用管理及工作場所就業平等概況，調查發現，有3％的受僱者最近一年在工作場所受到性騷擾，另外，兩性受僱者中，在最近一年受到就業歧視者仍有約7％，而遭受就業歧視情形以「年齡」因素最多，男性占7.4％，女性占6.2％。
勞動部去年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，分別辦理「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」，計回收有效樣本事業單位3,108份，女性受僱者3,009份、男性受僱者1,102份，合計4,111份。
調查發現，去年員工規模30人以上之事業單位已訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」占8成6。受僱者最近一年在工作場所未遭受性騷擾達9成7。女性受僱者有遭受性騷擾占3.5％，高於男性0.8％。女性遭受性騷擾的加害者，以客戶或同事較高，分別占1.5％、1.4％，加害者身份為上司占0.8％。女性有提出性騷擾申訴占0.7％，申訴後大部分有改善，而多數並未提出申訴占2.7％，主要原因為「當開玩笑，不予理會」。
受僱者最近一年在職場上遭受就業歧視情形，兩性均以「年齡」之因素居多，男女性分別占7.4％、6.2％，其次男性為「階級」及「黨派」，占3.5％、3.2％，女性為「階級」占2.9％。
(中時)
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