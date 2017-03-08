試院審年改防鬧場 警方嚴陣以待
考試院今天審查年金改革法案，因公務人員協會理事長李來希昨天揚言包圍，警方嚴陣以待，不過，並未出現抗議人士。李來希說，今天未動員，相信考委會挺起腰桿，不受外力干預。
考試院昨天召開公務人員年金改革案公聽會，自稱退伍軍人民眾鬧場，考試院宣布公聽會取消，引發中華民國全國公務人員協會理事長李來希不滿，揚言不排除今天考試院全院審查會審查公務人員退休撫卹法草案時，包圍考試院。
為防止再遭抗議人士鬧場，考試院嚴陣以待，昨天下午不斷會勘開會與警戒動線；今天上午考試院大門口架起鐵馬護欄，警方動員400多名警力，考試院、考選部、銓敘部所有出入口都有警察站崗，逐一檢查進入人員證件。
考試院上午9時30分召開審查會，不過，場外並未有退休軍公教人士抗議；列席審查會發表意見的李來希抵達時受訪表示，昨天他們有誠意開公聽會，但因為擦槍走火，且考試院副院長李逸洋獨斷獨行，悍然停開。
李來希說，人民權益受損，必須站出來表意見，今天沒有動員，不過，看到今天這個陣仗，來也沒有用，其實員警也很辛苦。
李來希說，尊重考試院是憲政獨立機關，相信考試委員會挺起腰桿，獨立行使職權，不會受外力干預。
若得不到滿意答案，是否持續抗爭？李來希說，這是長期戰爭，不會只有今天就結束，若執政黨無善意回應，會有反應動作。1060308
(中央社)
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