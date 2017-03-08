冠脂妥傳偽藥 雲林稽查下架

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雲林縣衛生局8日表示，降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠」傳有偽藥，第一時間啟動全面稽查，並通知醫療院所清查下架，民眾若持有可向原領取的醫療院所洽詢。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年3月8日

雲林縣衛生局今天表示，降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠」傳有偽藥，第一時間啟動全面稽查，並通知醫療院所清查下架，民眾若持有可向原領取的醫療院所洽詢。

雲林縣衛生局長吳昭軍指出，去年健保給付藥品申報金額逾新台幣23億元的降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠」，驚傳偽藥在市面流通。

事件發生後，雲林縣衛生局第一時間立即啟動專案稽查，通知各相關醫事及藥事公會轉知所屬會員，停止供應，並通知醫療院所清查下架。

雲林縣衛生局統計，到7日上午為止，已清查縣內醫事機構及藥事機構共319家，通報下架1838錠批號「MV503」的冠脂妥膜衣錠，都已停止供應。

吳昭軍說，冠脂妥膜衣錠 （Crestor）是醫師處方用藥，適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，輔助治療飲食控制，可降低原發性高膽固醇血症，須由醫師處方才能使用。

吳昭軍表示，依藥事法規定，未經核准，擅自製造者屬偽藥，且規定，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5000萬元以下罰金。

吳昭軍呼籲，民眾如持有批號「MV503」的冠脂妥膜衣錠，可向原醫療院所或藥局洽詢，若民眾無法至原取得藥品處所時，也可洽詢台灣阿斯特捷利康免付費服務專線0800-888-633；如有用藥安全疑慮，可洽專業醫療人員。1060308

(中央社)