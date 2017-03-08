繁星入學 中科實中再創佳績
國立中科實驗高級中學106學年繁星推薦入學再創佳績！該校在校成績名列前茅的江亮德同學通過中國醫藥大學醫學系第一階段篩選；廖梓亘、邱詩涵同學分別錄取國立台灣大學工商管理學系企業管理組、台大農業經濟學系。
本屆學生繼郭芸彤同學錄取台灣大學「一○六學年度特殊人才甄選入學」公共衛生學系，截至目前，全校已有10％學生錄取心中理想大學；其中錄取頂尖大學（醫學、台、清、交、成、政）共 6人，佔全校高三學生的5％。
中科實中今年學測前標為64級分，超越全國頂標（62級分）；其中數理實驗班頂標更高達70級分!
校方指出，該校秉持多元的學習教育，提供適性發展的空間，強調創新、思考的精神，培養解決問題的能力，協助學生勇於追求自我實現，於歷年升學中表現十分優異。
(中時)
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