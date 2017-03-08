司改國是會議 聚焦環保犯罪
司改國是會議第三組「權責相符、高效率的司法」今日上午10時召開第二次會議，聚焦「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」，包括法務部、環保署等單位均建議擴大沒收制度、將環境犯罪修正為「抽象危險犯」，才能有效遏止。
法務部建議的改革方向包括，使破壞環境者無利可圖的管制政策，建立罰鍰金額必須高於不法利得的行政罰模式，將目前以不法利得做為罰鍰「天花板」(最高額)的規定改為「地板」(最低額)，並擴大沒收制度，尤其是針對盜伐、空氣、水、土地的污染犯罪，以較低的舉證密度證明犯罪所得而沒收。
法務部也建議建立環境基金，強化環境稽查與刑事偵查資源，將不法所得與罰鍰收入，用以支應行政稽查與刑事偵查所需的採樣、鑑定費用，另修訂重大環境犯罪抽象危險犯規定，包括空氣汙染防制法、土壤及地下水汙染政治法等應全面修正。
環保署也贊同，將刑法190條之1流放毒物罪的要件「致生公共危險」刪除，修正為「抽象危險犯」，並建議明文規定公害糾紛侵權的民事舉證責任反轉以保護被害人。
環保署建議，法務部司法官學院與司法院法官學院應增加環保專業課程，以利司法機關與環保機關的污染認定見解趨於一致，另建立常態性的行政與司法機關通報窗口與聯繫機制。
警政署也提出現行偵查困境，包括「環保主管機關無法立即到場」、「遭掩埋回填之廢棄物如無當場查獲，依環保法令礙難開挖採證取締」、「惡意棄置廢棄物，後續清除費用求償無門 」、「查扣贓證物保管場所空間不足」。
(中時)
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