蔡阿嘎南韓挺中華隊 拒吃韓食行李箱塞泡麵

蔡阿嘎飛到南韓挺中華隊。（圖／取材自蔡阿嘎臉書）

2017世界棒球經典賽事已在南韓開打，網路紅人蔡阿嘎帶著嬌妻「二伯」飛到南韓挺中華隊，不過蔡阿嘎為履行8年前不吃韓食的承諾，挑戰三天都吃台灣泡麵，行李箱裝滿各種泡麵，並表示：「三天而已 順便減肥」。

蔡阿嘎完成老婆到韓國的願望，同時正值棒球經典賽事，蔡阿嘎不忘挺進球場，為中華隊加油，在昨天首戰以色列時，夫妻倆在外也高舉國旗，賣力加油，而蔡阿嘎還在臉書透露，他8年前曾說過「不吃泡菜、不用韓貨、不碰韓食」，因此這次赴韓的行李箱中，蔡阿嘎還自備泡麵，讓他直說：「第一次出國行李箱裡，帶了一堆台灣泡麵」。

(中時電子報)