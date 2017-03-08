三八反普歧視 民眾 AIT 前抗議

「國際社會主義前進」團體成員赴 AIT前抗議美國總統川普。(黃世麒攝)

「國際社會主義前進」團體成員赴 AIT前抗議美國總統川普。(黃世麒攝)

為聲援三八「A Day Without a Woman」(沒有女性的一天)全球女性罷工運動，「國際社會主義前進」團體5名成員8日前往美國在台協會(AIT) ，抗議美國總統川普的性別歧視言論及政策，並對美國在亞洲的軍事化政策。

(中時)