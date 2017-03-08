王毅：中美正就「習川會」進行有效溝通

我要評比

大陸外交部長王毅今表示，中美關係正朝著積極方向平穩過渡，雙方正在為下一步，也就是兩國元首與各級別交往正有效溝通。

王毅上午主持兩會外長記者會時，做出上述表示。他坦言，前一陣子各方對中美關係前景有不少擔心，不過在「習川通話」後，兩國元首確認「一中原則」，為兩國關係指明了方向，也鋪平了道路。

他強調，只要秉持不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的原則，中美兩國就完全可以成為很好的合作夥伴。

王毅說，中美關係必須超越零和博弈，中美建交38年，希望中美真正超越觀念，步入更加不惑的穩定之年。

(旺報)