回暖溫差大 高屏區水稻發生稻熱病

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日夜溫差大，高雄區農業改良場發現屏東崁頂鄉、屏東市、高雄市大寮區及林園區已零星出現葉稻熱病蹤跡，呼籲農友防範。

高雄區農改場表示，水稻插秧後35至50天最容易遭受稻熱病感染，氣溫變化劇烈的天氣易減低水稻抵抗力，促使病害發生，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田更容易發病。

農改場籲請農友多觀察田間稻熱病發生情形，一旦發現，在初期就要及早採行防治措施、正確用藥，也應注意肥培管理，避免在田區過量施用氮肥，導致病害加重發生。

農改場表示，農友在稻熱病鑑定與防治上如有任何問題，可多加利用病蟲害診斷服務專線08-7389060，或逕洽高雄場植物保護研究室，研究人員將全力提供協助。1060308

(中央社)