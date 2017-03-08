國會頻道收視率低 蘇嘉全：慢慢會好起來

立法院長蘇嘉全今天表示，立法院評估報告指國會頻道收視率低，那是去年試辦時的報告，目前國會頻道剛定頻適應中，慢慢會好起來。

聯合晚報7日報導，由公視代為播出的國會頻道2月17日開播，蘇嘉全在開播記者會說，國會頻道覆蓋率約99%，幾乎每個家戶都能收視。但是立法院評估報告指出，國會頻道在立法院上個會期試辦85天，平均收視率只有0.01至0.02，每天約有2000人至4000人收看。試辦期間，負責轉播的冠軍電視台評估報告說，超過8成民眾，沒有看過國會頻道。

蘇嘉全上午在立法院接見外賓前，接受媒體訪問時表示，那份評估報告是去年的收視率報告，去年國會頻道沒有定頻，所以收視率不會高，現在剛定頻，還在適應中，慢慢會好起來。

他說，國會頻道跟新聞、戲劇是不同功能的，原民台、客家台收視率不高，但還是要播報，因為給有需求的族群或關心特定議題的人民來看，所以國會頻道沒有廣告，可見國會頻道中某些議題，對人民來說是關心，例如一例一休時，收視率就特別高，所以民眾會看議題。

蘇嘉全說，目前會配合國會頻道的新媒體有27家，去年點閱率就超過1000萬次，從網路可點想看的國會議事狀況，這種搭配才是國會透明要進行的方向。

至於媒體報導，國會頻道轉播公視原本開價新台幣1億3000萬元，幾經商議後，才降至3000萬元，蘇嘉全說，基本上如原民台、客家台預算都比立法院高，因為沒有廣告，要叫商業電視台幫忙播是不可能的，因為媒體也需要廣告賺錢，最後請公廣集團，是因為是政府的，但編列點預算處理人事設備。

蘇嘉全說，當時抓預算為3000萬元是有經過計算，公視當然希望更多，但立法院真的只有編列這樣。1060308

(中央社)