《時來運轉》經典賽中荷之戰 荷蘭讓2.5分
2017年世界棒球經典賽針對8日的賽事，台灣運彩開出相關賽事賠率，中華隊將於晚間5點30分挑戰荷蘭，台灣運彩提供單場及場中投注，不讓分賠率中華台北4.00，荷蘭1.10。荷蘭讓中華台北隊2.5分，賠率1.45。
中華台北與荷蘭的6項特別玩法分別是：中華台北安打數大小，大於8.5支安打，賠率1.65；小於8.5支的賠率1.85。
中華台北與荷蘭的比賽，兩隊全壘打總數區間賠率：0-1支賠率1.45倍，2-3支賠率1.85倍， 4支或4支以上的賠率為6.00倍。
中華台北與荷蘭的比賽，兩隊安打總數大小賠率：大於19.5支安打賠率1.65倍，小於19.5支安打賠率1.85倍。
中華台北第一支全壘打類型的賠率；未擊出全壘打1.70倍，陽春全壘打1.85倍，兩分全壘打3.60倍，三分全壘打7.50倍，滿貫全壘打20.00倍。
中華台北第一支安打類型的賠率：一壘安打1.05倍，二壘安打2.75倍，全壘打10.00倍，三壘安打20.00倍，未擊出安打50.00倍。
中華台北與荷蘭的比賽中哪隊先得分賠率：荷蘭1.50倍，中華台北2.05倍。
B組賽事：古巴早上11點與中國隊交手。台灣運彩提供過2關投注。目前讓分：古巴讓3.5分賠率1.50，中國受讓3.5分賠率2.05。
截至目前為止，世界棒球經典賽累計投注金額已達新台幣1.3億元。
(中時電子報)
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