被AV女優搶走男人太傷 井上真央爆看破引退

交往12年的松本潤爆與AV女優偷腥4年，井上真央疑走不出情傷，突然不願代言，恐閃電引退。(取材自《9.99不可能的翻案》TBS官網、《謝罪大王》官方臉書)

傑尼斯首席天團「嵐」人氣成員松本潤，2005年因主演《流星花園》，而與女神井上真央迸出愛火，雖戀情地下化，但仍於前年傳出兩人將閃婚，沒想到正當女方準備專心投入家庭時，松本潤爆出長期劈腿AV女優葵司，讓交往12年的女友受傷極深，據《日刊cyzo》報導，井上真央爆至今走不出傷痛，對演藝事業失去興致，很可能看破引退。

日前井上真央受訪時，曾表示若喜歡的人要求她退出演藝圈，她將毫不猶豫離開，加上爆出閃婚新聞，相傳她怕給原經紀公司帶來困擾，因此離開老東家，似乎期待今年1月9日30歲生日時能升格人妻，沒想到松本潤卻爆出長期偷吃AV女優葵司的新聞。

據報導，女神似乎難以接受4年來男友持續偷腥，而她始終被蒙在鼓裡，感到相當衝擊，此事似乎影響到她的工作，目前井上真央代言價約為為3000萬日圓(約840萬元台幣)，日前她竟想推掉已接下的工作，透露不想繼續代言的意願，很可能是因為走不出情傷陰霾，外媒推測，她可能步上堀北真希後塵，閃電告別演藝圈。

(中時電子報)