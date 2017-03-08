照顧服務業二度就業 婦女職業新選擇

勞動部勞動力發展署中彰投分署，提供許多服務協助中高齡婦女重返職場！（陳世宗翻攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署為提升中高齡婦女職能並協助再就業，運用多元的就業促進方案，輔導中高齡婦女開展職涯第二春，民眾只要有目標、肯把握機會，隨時都有再創職涯另一春的契機。例如現行長照議題常受關注，照顧服務業可作為二度就業婦女新選擇。

中高齡求職者蔡小姐在先生癌逝後，獨力扶養三名兒女，長期負擔經濟壓力，為了拉拔三名兒女成人，從事過外包廠商的清潔工以及保全，但工作環境不甚穩定，常會因外包廠商更換而沒了工作。

蔡小姐去年從清潔公司離職後待業將近半年，後由沙鹿就業中心提供職涯諮詢釐清方向及盤點自身專長，想善用過去照顧家人經驗，所以報名參加中彰投分署委辦照顧服務員訓練課程，在密集且紮實的課程中，從「照服員溝通技巧」到「疾病徵兆之認識與處理」等照服項目有了廣泛的認識，並在結訓後順利取得結業證書。其後在就業服務員的協助下，順利尋得在醫院內的看護工作，截至目前已經穩定就業近半年。

沙鹿就業中心主任簡淑茹指出，該中心的就業服務員很多是二度就業婦女及中高齡身分，本身在重新進入職場的過程中不斷碰壁，所以更能感受到尋職者那種迫切、失落的心情，進而用將心比心的心態去服務民眾，讓民眾倍感溫暖與信心，並適時導入政府相關促進就業工具。

例如前面所提的照顧服務員，因應長照人力需求日盛，分署除提供職業訓練培養技能外，若民眾符合缺工就業獎勵資格，每月還可獲得5000~8000的薪資補貼。

分署長陳瑞嘉說，為鼓勵婦女重返職場一直是中彰投分署的服務重點，女性善於傾聽、溝通與高EQ的工作特質，常是職場上溫柔又穩定的力量。為此中彰投分署提供許多服務協助中高齡婦女重返職場，，希望企業主能夠看見中高齡者豐富的工作經驗、高度的就業穩定度等優勢條件，釋出工作機會僱用中高齡求職者，達成勞雇雙贏的目標。

(中時)