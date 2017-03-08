百公斤壯碩毒男 見到正妹警就軟了

高雄市左營分局博愛四所正妹女警詹淯淨從警1年多，查緝上巾幗不讓鬚眉。（呂素麗翻攝）

陳姓男子掏證件掉毒品，腳踩住仍被高雄市左營分局博愛四所正妹女警詹淯淨眼尖查獲。（呂素麗翻攝）

陳姓男子高180公分、重百公斤，見到正妹女警也投降。（呂素麗翻攝 ）

陳姓男子（左一）掏證件掉毒品，腳踩住仍被高雄市警方查獲，後載的鄭男（中）則採尿送驗。（呂素麗翻攝）

百公斤壯碩男見到正妹警也投降！22歲陳姓男子上周6深夜11點多騎機車未開大燈，後載的鄭姓男子也未載安全帽，看到警方更是神色慌張地右轉；高雄市左營分局博愛四路派出所巡邏員警攔查，陳男掏證件時掉出毒品，他馬上用腳踩住，想藉夜色矇騙過去，但眼尖的正妹女警詹淯淨發現，大聲喝令陳男將腳移開，當場查獲安非他命1包。

4日深夜11點25分，陳男（22歲）騎機車載鄭男（22歲）行經左營區文川路與重信路口，因未開大燈及鄭男未載安全帽，剛好博愛四路所巡邏警網行經上前攔查。

警方請兩人出示證件，陳男從口袋要拿證件時，一包不明物品從外套口袋掉落地上，陳男立即用腳踩住以為神不知鬼不覺，心想暗夜視線不佳，但陳男怪異舉動引起女警詹淯淨注意，她往地上一看，看到夾鏈袋雖被陳男踩住，但卻露出一小角，當場大聲喝令陳男將腳移開，並查獲陳男持有安非他命，毛重0.30公克。

陳男高180公分、體重100公斤，見到女警就軟了；身高173公分的正妹女警詹淯淨，高挑身材宛如模特兒，外加笑容甜美，是派出所正妹「嬌」點之一；博愛四所所長黃明泰說，詹員從警1年多，平日服勤認真機警，和同事相處融洽，在刑案查緝上巾幗不讓鬚眉。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例將陳男送辦，另同行的鄭男採尿送驗後飭回。

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(中時)