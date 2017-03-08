我要評比

前副總統李元簇生前赴頭份鎮山下里活動中心投票情形。(資料照片)

前副總統李元簇今晨過世，享壽93歲。國民黨除了表達深切的哀悼，也高度肯定李對於中華民國的貢獻，將會全力協助未來的治喪事宜。

文傳會副主委胡文琦指出，李元簇退休後謹守本分，相較於前總統李登輝積極干涉政治，甚至說出釣魚台是日本的等傷害台灣利益的話，李元簇的典型更值得推崇與借鏡。

(集團連線報導)