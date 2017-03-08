台中花博在東京舉行海外首場宣傳記者會

我國駐日副代表郭仲熙（右起）、台中市長林佳龍、花藝鬼才吳尚洋、台中世界花博總顧問福井昌平7日一同在東京出席台中世界花博記者會。（台中市政府提供）

2018台中世界花卉博覽會將於后里、外埔及豐原三地登場，台中市政府8在日本東京舉辦首場海外宣傳記者會，市長林佳龍率向日本民眾介紹台中世界花博的「花現GNP」的核心價值，並盼透過花博活動再吸引100萬人次日本旅客訪台，促進雙邊交流。

記者會上特別邀請曾獲2012法國時尚花藝大賽（Piverdie D’OR）冠軍的台灣之光吳尚洋，以2018台中世界花博標語「聆聽花開的聲音」為題，現場創作花藝，展現花卉運用多元面向與不同可能性，讓現場日本民眾讚嘆不已。

他克服妥瑞氏症不自覺會抽蓄、喊叫的身體限制，發揮花藝創作的才能與能量，成為首位同時在日本和歐洲花藝賽獲獎的台灣人，參加國際花藝設計賽事獲獎無數。

林佳龍表示，這次花博的主題是「花現GNP」，而GNP分別是Green（綠色）、Nature（自然）及People（人文），採用此主題也與日本有關，因為日本在1970年代開始討論「綠色國民所得（Green GNP」，告訴我們經濟發展也要兼顧環境保護與人類生活的提升。

這次還邀請2005日本愛知世界博覽會總製作人、2015米蘭世界博覽會日本館總策劃人福井昌平擔任花博總顧問，結合日本經驗，要讓台中花博是獨一無二，不只讓大家聽見花開的聲音，也讓世界看到台灣。

福井表示，當初林市長邀請他時指出，盼將冰冷的GNP轉化成為溫暖的GNP，故答應擔任總顧問。這次花博是花與綠、打造永續綠色城市的運動，都是先進世界的最大主題，因此花博不管展示能力、規劃能力或技術面水準都很高，相信將成為世界頂級的花博。

我國駐日副代表郭仲熙、外貿協會董事長黃志芳，以及日本主要媒體記者都出席了記者會。

台中世界花博三大展區分別為「后里馬場及森林園區」、「外埔永豐園區」及「豐原葫蘆墩公園」，展現生態、生產及生活概念，將打造台中成為花園城市，並透過花博將台灣之美呈現給世界，目前各項工程及準備工作正進行中，將於2018年8月試營運、11月正式開幕。

(中時)