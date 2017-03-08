監委資格審查 蔡其昌:陳師孟一定是爐主
立法院副院長蔡其昌今天表示，他不會選下屆台中市長，並已一口答應出任台中市長林佳龍競選連任的總部主委。另外，他表示，監委被提名人在委員會審查時，陳師孟一定是爐主。
蔡其昌上午接受廣播媒體專訪表示，真的不會選台中市長，且林佳龍已邀請他，在連任市長的選舉擔任競選總部主任委員，「我一口答應」。
監察委員被提名人同意權案，蔡其昌說，總統蔡英文的監察委員提名咨文已經送到立法院，如果順利，3月10日週五院會交付審查，立委開始審查一定集中火力在被提名人陳師孟身上，其他人相對砲火比較少。
對於監委被提名人、法官蔡崇義被質疑涉嫌關說能否安然過關？蔡其昌說，能不能過關，這是立委的職責，先釐清被社會挑戰的事情是否為事實？如果審查過程中被揭露是事實，應該要過不是那麼容易。
被問陳師孟會不會成為砲灰？蔡其昌說，就政治觀點，委員會開始審查陳師孟一定是爐主。被問會不會擔心？蔡其昌說，擔心有何用，可以改變陳師孟嗎？
主持人問年金改革案立法院這個會期會通過嗎？蔡其昌說，今年底一定過，社會對年金改革的期待不容懷疑，也不需要懷疑執政黨的決心，民進黨會盡其所能，他也說。司法改革的難度大於年金改革。1060308
(中央社)
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