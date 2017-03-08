科技部成立研究誠信辦公室 遏止學術造假

我要評比

台灣大學論文違反學術倫理案，科技部長陳良基今天表示，已收到台大報告，預計最快2週提出審查意見，並成立研究誠信辦公室。未來違法的研究機構相關經費最嚴重將全數追回。

台灣大學教評會 2月24日針對日前違反學術倫理案，決議解聘涉案較嚴重的教授郭明良、張正琪等人，教評會認定楊泮池於接受調查論文中擔任共同作者「合宜」，沒有違反學術倫理。相關審查意見將與科技部一同複審。

立法院今天召開教育及文化委員會，陳良基列席備詢，會前針對該案表示，科技部面對這個問題一定會積極處理，現階段將分別透過 4個面向來處理。

首先，由於 3月初接到台灣大學正式報告，將積極跟教育部進行跨部會會審，預計最快 2週能夠公告審查意見。

其次，要能夠積極改變，現階段在科技部內成立主管學術倫理的辦公室，正式名稱為「研究誠信辦公室」，該辦公室將會搜集國內外各種樣態，協助研究人員不要誤觸類似學術誠信的違法情形，讓一般研究人員知道誠信很重要。

針對研究人員跟機構會同時祭出獎賞跟懲罰，過去違法人員不會公告，所以可能覺得沒有關係，未來違法較嚴重會公布名單；以往研究機構違法，只要求追回相關的管理費，未來會配合國際慣例，從科技部核發的經費將會部分或全數追回。

此外，現今學術界獨尊學術論文的偏差現象，透過這次案件，希望進一步修正專題研究計畫審查補助方式，鼓勵真正進行應用實務研究，傑出研究獎也會同步修正。

被解聘的台灣大學教授張正琪日前出面喊冤，認為台大校長楊泮池全身而退，教評會的審議結果輕重失衡、悖離事實。陳良基則表示，細節部分尊重學術團隊審查，對此不多做說明。1060308

(中央社)