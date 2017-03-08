縮短城鄉差距自己來 斗六鎮西國小完成單槍募集
城鄉雖有差距，只要有心就可以縮短！鎮西國小校長張景哲為了給全校班班都有單槍投影及平板電腦可用，自掏腰包買一套拋磚引玉，感動家長及校友，二十五個班級的單槍設備，耗資約一百萬元，一次募集完畢！
對都會區學校而言，單槍投影設備是基礎設備，但對雲林縣許多學校而言，是高貴的校具，全校共用幾台輪流借。
張景哲說，上學期初剛到任時就有老師反應學校教室沒有單槍投影機，雖有心實施資訊融入教學，但萬事俱備只欠東風。
張景哲發揮「教育傳教士」的精神，除了自掏腰包買一套，又透過各種會議和組織，強調資訊融入教學的重要性，鼓勵家長和校友們熱心捐款為師生圓夢。
許多家長和校友被張景哲長的熱忱感動，想不到的奇蹟發生了！紛紛慷慨解囊捐贈一間教室的單槍設備及平板電腦，每套3萬5000元，這些人士包括前會長劉良省、洪林伯、校友會理事長許百芳等人。
眾志成城，另外還有許多大小金額不等的贊助款，25個班級教室單槍視聽設備接近百萬元在一學期內全部募集完成。
(中時)
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