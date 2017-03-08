400警對1人 李來希諷警：平時壞事做太多
考試院今天首度進入年金改草案第一次審查，原本公務人員團體昨天揚言，今天要包圍考試院，警方還派出四百多名警力，將考試院團團圍住，李來希隻身一人現身，因為沒有其他「夥伴」，受訪時，還請旁邊員警及媒體幫他拍照，李來希說，「因為我們又沒有動員，員警及主管機關，平時做壞事做多了，太緊張。」
由於下雨、溫度太低，抗議者無人到場，盾牌警暫時撤退。李來希諷刺說，「太緊張，搞了那麼大動員，浪費人民的血汗，跟警力，我在這裡跟員警表示抱歉之外，國家不要這樣，人民是善良，我們都是被規範的對象，我的意見規規矩矩，沒有逾越。」
李來希指出，昨天因為擦槍走火，他們是很有誠意來開公聽會，李逸洋獨斷獨行，怕他們的聲音播出去，所以悍然停止開會。他們今天非常有誠意，尊重考試院是憲政獨立運作機關，考試委員依法律獨立行使權，他們願意配合考試院說明訴求跟意見。
至於今天為何不見其他人，李來希說，他不知道，像昨天抗議者是自己來，人民權益受損時，站出來表達意見，今天這個陣仗（員警），抗議者來也沒用；但他們還是一樣，既然已經承諾要開公聽會，軍公教人員是被規範的對象，當權益受損時，能充分表達意見，讓大眾了解，「我們不是來胡鬧、一毛不拔、鐵板一塊」，他們一直照著設規定在走，現在要改變，為何不能表達意見，若國家財政有困難，不是很霸道的就這樣幹，這會埋下國家不安定因子。
李來希說，強烈表達不是只有他一人，李逸洋搞不清楚，銓敘部審查就是公教退撫制度基礎，在這法律基礎下才去發展軍人及教師退撫制度，這是共通的，18%說要分開處理，結果也沒有，所以軍人弟兄來表達意見是合情合理合法，「我相信我們的考試委員會挺起腰桿，獨立審查，不會受到外力干預。」這是長期戰爭，不會今天了，只要執政黨民有善意回應，公務人員會有反作的力量。
(中時)
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