北韓核問題 王毅說中方願做「扳道工」
針對外媒提問金正男遇害事件是否成為朝鮮半島戰端再起的導火線。大陸外交部長王毅今主持兩會外長記者會表示，中方願意做北韓核問題的「扳道工」，「擁核不是安全，動武不是出路。」
王毅面對路透記者提問表示，解決北韓核問題不能只有一手，而要兩手並進，制裁是履行協議；復談也是履行協議。復談才有機會，和平才有希望，中方願意做北韓核問題的「扳道工」，把朝核問題扳回談判的正常軌道。
他指出，朝鮮半島局勢正呈現新一輪緊張，一方面北韓不顧聯合國安理會決議，執意推進核導武器開發，但美韓持續加大對北韓軍事壓力，就像兩部不斷加速的列車，互不相讓，難道雙方都做好了迎頭相撞的準備嗎？
王毅強調，當務之急要做的，就是雙方亮起紅燈，同時煞車。
(旺報)
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