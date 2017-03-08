WBC》史上最強中國隊登場 陳用彩先發戰古巴

陳用彩是此次中國隊最大咖投手，首戰先發對古巴。(美聯社資料照)

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被譽為「史上最強」的中國隊，台灣時間今天（8日）上午11點將在本屆經典賽進行首戰，交手「紅色閃電」古巴隊，中國隊壓出前大聯盟華裔強投陳用彩（Bruce Chen）掛帥，對戰古巴隊巴尼奧斯（Vladimir Banos）。

本屆經典賽中國隊徵召多名華裔球員助陣，包括打過17年大聯盟的39歲陳用彩、韓職KT巫師隊投手朱權、有過12年小聯盟資歷的隊長張寶樹，以及幾名在美職體系打拚的球員，預期將讓外界看到與過去不一樣的中國隊。

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至於古巴隊7日首戰就面對地主日本隊，全場敲出11支安打，其中包括主炮戴斯派耶（Alfredo Despaigne）的陽春全壘打，但投手6任投手合計被敲14安，守備也出現3次失誤，最終以6比11落敗，若想晉級第2輪，古巴今天將要權力搶勝，此戰先發打序沒有變動。

中國隊先發打序

第1棒 右外野手 陸振洪

第2棒 一壘手 褚夫佳

第3棒 三壘手 張寶樹（Ray Chang）

第4棒 左外野手 孟偉強

第5棒 中外野手 楊順意

第6棒 游擊手 王喬伊（Joey Wong）

第7棒 捕手 王偉

第8棒 指定打擊 那闖

第9棒 二壘手 杜曉磊

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古巴隊先發打序

第1棒 中外野手 桑托斯（Roel Santos）

第2棒 游擊手 阿亞拉（Alexander Ayala）

第3棒 指定打擊 塞佩達（Frederich Cepeda）

第4棒 左外野手 戴斯派耶（Alfredo Despaigne）

第5棒 一壘手 薩維德拉（William Saavedra）

第6棒 三壘手 賈西亞爾（Yurisbel Gracial）

第7棒 二壘手 貝尼提茲（Carlos Benitez）

第8棒 捕手 莫雷宏（Frank Morejon）

第9棒 右外野手 塞斯佩迪斯（Yoelkis Cespedes）

先發投手 巴尼奧斯（Vladimir Banos）。

(中時電子報)