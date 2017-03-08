台大QS學科排名 5主領域首進前50

英國高教調查機構QS今天公布學科領域排名，台大表示，今年首次5大主領域都進入全球前50大，主因是跨領域研究讓學院間彼此合作，有助於各領域提升。

台大主任秘書林達德表示，QS學科排名分為5大主領域，包括「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理學」，台大去年有3大主領域進入前50大，今年首次5大領域排名都進入世界前50，這也是台大近幾年一直希望達成的目標。

子領域部分，台大有36個領域上榜，其中33個領域排名前100，20個領域排名前50，以社會科學與管理領域的子領域運動學科排名15最佳。

林達德表示，今年加入4項新的學科領域，包括神學與宗教研究、解剖學與生理學、餐旅與休閒管理、運動相關學科，學科領域從去年的42項增至46項，而運動學科包含運動心理學、運動科學等，台大雖無運動相關科系，但醫學院在物理治療、復健等方面有跨領域相關研究，也影響在運動學科領域的表現。

台大研發長李芳仁也指出，QS領域排名是以學術聲望、雇主意見調查、論文重要性等進行評比，而台大是綜合型大學，跨領域研究更凸顯不同學院間彼此合作，有助於各領域往上提升，透過這次評比，不只強調論文，也希望讓大家知道台大除了知道專業知識，能和其他領域的人溝通，展現全方位能力。1060308

(中央社)