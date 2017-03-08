台大QS學科排名 5主領域首進前50
英國高教調查機構QS今天公布學科領域排名，台大表示，今年首次5大主領域都進入全球前50大，主因是跨領域研究讓學院間彼此合作，有助於各領域提升。
台大主任秘書林達德表示，QS學科排名分為5大主領域，包括「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理學」，台大去年有3大主領域進入前50大，今年首次5大領域排名都進入世界前50，這也是台大近幾年一直希望達成的目標。
子領域部分，台大有36個領域上榜，其中33個領域排名前100，20個領域排名前50，以社會科學與管理領域的子領域運動學科排名15最佳。
林達德表示，今年加入4項新的學科領域，包括神學與宗教研究、解剖學與生理學、餐旅與休閒管理、運動相關學科，學科領域從去年的42項增至46項，而運動學科包含運動心理學、運動科學等，台大雖無運動相關科系，但醫學院在物理治療、復健等方面有跨領域相關研究，也影響在運動學科領域的表現。
台大研發長李芳仁也指出，QS領域排名是以學術聲望、雇主意見調查、論文重要性等進行評比，而台大是綜合型大學，跨領域研究更凸顯不同學院間彼此合作，有助於各領域往上提升，透過這次評比，不只強調論文，也希望讓大家知道台大除了知道專業知識，能和其他領域的人溝通，展現全方位能力。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。