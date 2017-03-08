牧草界潛力股 新品種尼羅草優點多

行政院農業委員會畜產試驗所研發草食動物芻料，成功推出優良新品種尼羅草台畜草三號，擁有耐旱、草原建立快等優點，可望成為牧草界的潛力新星。

畜產試驗所指出，國產純淨天然的優質乾草有盤固草和尼羅草兩種，尼羅草在畜產試驗所的努力選育下，再度推出優良新品種，尼羅草台畜草三號。

畜試所指出，尼羅草在南非或中東等地已是常用的牧草，可供青飼、製作乾草或半乾青貯料，且收割後很快就會長出新芽，使草地茂密。尼羅草在民國49年自南非引進台灣，經馴化已適合台灣氣候，生長良好；冬季乾旱時仍維持翠綠，又被稱為常青草。

畜試所指出，新品種尼羅草台畜草三號較先前的品種更耐旱，可供沙質或水源較不足的地區種植；具有草原建立快，少雜草，也易曬成乾草，色澤佳，營養成分佳，可調製成優質的半乾青貯料或青貯料等優點，是牧草界一枚潛力新星，對酪農產業具經濟效益。1060308

(中央社)