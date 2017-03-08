牧草界潛力股 新品種尼羅草優點多
行政院農業委員會畜產試驗所研發草食動物芻料，成功推出優良新品種尼羅草台畜草三號，擁有耐旱、草原建立快等優點，可望成為牧草界的潛力新星。
畜產試驗所指出，國產純淨天然的優質乾草有盤固草和尼羅草兩種，尼羅草在畜產試驗所的努力選育下，再度推出優良新品種，尼羅草台畜草三號。
畜試所指出，尼羅草在南非或中東等地已是常用的牧草，可供青飼、製作乾草或半乾青貯料，且收割後很快就會長出新芽，使草地茂密。尼羅草在民國49年自南非引進台灣，經馴化已適合台灣氣候，生長良好；冬季乾旱時仍維持翠綠，又被稱為常青草。
畜試所指出，新品種尼羅草台畜草三號較先前的品種更耐旱，可供沙質或水源較不足的地區種植；具有草原建立快，少雜草，也易曬成乾草，色澤佳，營養成分佳，可調製成優質的半乾青貯料或青貯料等優點，是牧草界一枚潛力新星，對酪農產業具經濟效益。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。