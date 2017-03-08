CIA垂淚天使駭客大全 iPhone電視全淪陷

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維基解密今天公布一批據稱是美國中央情報局的珍貴網路諜報資料，顯示中情局能避過app的加密功能，侵入iPhone及安卓系統手機，甚至能將三星智慧電視搖身一變成為竊聽設備。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據維基解密（WikiLeaks）資料，在英國軍情五處（MI5）協助下，英美設計一項名為「垂淚天使」（Weeping Angel）的計畫。1組美國中央情報局（CIA）諜報人員研發間諜軟體，能植入三星（Samsung）智慧電視，讓電視處在假關機（fake-off）模式下能竊聽他人對話，並回傳給美國間諜。

中情局另一組人員建立駭客工具，能遠端控制他人的iPhone、iPad與安卓（Android）系統的裝置，秘密地從透過相機錄影、藉機竊聽並追蹤使用者位置。

法新社報導，維基解密貼出近9000份文件，並稱檔案是自中情局洩出，是歷來最大規模的機密情報資料曝光。

維基解密宣稱，網路安全界洩出巨量的CIA文件、駭客工具與密碼，猶如CIA的「駭客軍火庫」，維基解密取得並公開其中一部分。

維基解密說：「這批相當於超過數億行程式碼的驚人資料，使擁有資料者能完整了解中情局的駭客能力。」維解並警告會有網路武器擴散的風險。

法新社表示，若經證實相關資料為真，將是繼2013年史諾登（Edward Snowden）揭露美國國家安全局（NSA）監聽美國民眾通訊，以及去年逮捕1名把大量極機密資料帶回家超過20年的國安局官員後，再讓美國情報圈陷入難堪的事件。

維解指出，資料顯示CIA產製超過1000種像是病毒、特洛伊木馬及其他軟體等惡意程式系統，可以侵入並接掌個人的電子產品。

據維基解密指出，駭客工具鎖定蘋果的iPhone和搭載Android系統的手機，像是據稱美國總統川普仍使用的個人手機。駭客工具也鎖定廣為使用的微軟（Microsoft）軟體，以及三星的智慧電視，駭客能把電視轉變成錄音的麥克風。

CIA還測試駭入車上的電控系統，以便能遠端控制。維基解密表示，藉植入惡意軟體掌控相關手機，CIA能避開WhatsApp、Signal、Telegram、微博（Weibo）等app的加密技術，蒐集通聯。（譯者：中央社陳亦偉）1060308

(中央社)