透天庴設詐欺機房 警攀降攻堅逮15嫌

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王姓男子等15人在高雄市左營區一處隱密巷弄內透天厝設置電信詐欺機房，並裝設監視系統，特勤警由頂樓攀降攻堅，逮捕15人，起獲電腦和詐騙講稿及記帳單等，全案今天送辦。

高雄市警察局刑警大隊調查，綽號「賜哥」的王男與成員共15人涉嫌設置電信詐欺機房行騙，但經常遷移不定時機動式的隨機轉移，避免遭查緝，且集團成員出入行事極為小心謹慎，增加警方追緝難度。

高雄市警方與嘉義及基隆等警方組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定集團最新的詐欺機房落腳處在左營區一處隱密巷弄內透天厝，但不僅設有監視系統，且大門都反鎖。

為避免打草驚蛇，專案小組與特勤警由頂樓攀降迅速攻堅，破壞三、四樓的玻璃窗後進入屋內制伏15人，並引導屋外警力順利進入搜索，查扣平板電腦15台，筆記型電腦5台、智慧型手機12支、隨身碟、帳簿、詐騙講稿、記帳單、帳冊、犯罪所得現金新台幣5萬多元等。

警方表示，王男等人都利用隱密巷弄內民宅透天厝設置詐欺電信機房，以「假檢警」、「信用卡遭盜刷」等手法詐騙大陸地區民眾，受騙民眾數百人，累計詐騙得手金額人民幣約數百萬元。

警詢後，全案依詐欺罪嫌送辦，警方持續追查是否另有其他共犯。1060308

(中央社)