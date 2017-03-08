閣員表現 蔡其昌聚焦賀陳旦葉俊榮

立法院副院長蔡其昌今天受訪談到閣員表現指出，交通部長賀陳旦政治能力有問題，下台與否由行政院判斷；內政部長葉俊榮遭綠委質疑縱容暴力，蔡其昌說，內政部應更積極處理問題，葉俊榮應檢討。

蔡其昌上午接受廣播節目專訪評論部會首長表現，他表示，交通部長賀陳旦政治能力有問題，專業能力沒問題；被問閣員是政治還是專業能力重要？他說，看部會，但他認為，交通部政治能力大於專業能力。

主持人追問賀陳旦政治能力不如專業能力應該下台？蔡其昌說，行政院去判斷。

對於國防部長馮世寬，蔡其昌說，馮世寬的個性與表現蠻一致，私底下，他是一個戰戰兢兢的老先生，馮世寬的笑話有點冷，「我跟老先生講話，都覺得老先生跟我們世代不一樣」。

民進黨立委陳其邁昨天質詢內政部長葉俊榮時說，政府縱容暴力介入集會遊行，下次若再有類似狀況，「部長必須追究責任」。主持人也以此訪問蔡其昌，在街頭亂打人跟共產黨差不多的政黨，可以在台灣這樣咆哮下去嗎？

蔡其昌說，面對這個問題，內政部應該積極，「我也不太能接受」，這不是一般治安事件，背後所隱含集結政黨、對岸，再嗆香港朋友到台灣。他說，這個蠻誇張的。被問葉俊榮表現？蔡其昌說，要檢討。警政署長陳國恩適任嗎？他回答說「我講了，行政院又要緊張了」；蔡其昌表示，他的原則就是沒有什麼人是不可以換。

蔡其昌認為內政部處理這個問題上態度過於消極，這個不對。主持人問黑衣人帶著政黨的外衣到處打人，蔡其昌說，這不是單純治安事件，要從國安層級開始處理，不只是警政署或內政部的問題。1060308

(中央社)