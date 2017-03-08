慶婦女節 中副市長林依瑩送玫瑰花慰勞同仁

慶祝婦女節，台中市副市長林依瑩（中右）送玫瑰花慰勞市府同仁！（陳世宗攝）

今天是國際婦女節，台中市副市長林依瑩帶著玫瑰花到新市政大樓1樓財政局，送給辦公室每1位同仁，感謝同仁為民服務、推動市政的努力，也祝福所有女性婦女節快樂！

副市長林依瑩今天帶著紅色、粉色等色彩繽紛的玫瑰花前往財政局，每位同仁見到林副市長都相當驚喜。林依瑩逐一為現場每一位同仁獻上玫瑰花，慰問大家辛勞，收到花的同仁都非常開心，臉上充滿笑容。

替代役男收到花驚訝地說：「我也有嗎？」逗得全場大笑。林依瑩說：「當然有啊！送給你，你再轉送給想送的人。」現場洋溢溫馨歡樂的佳節氣氛。

林依瑩說，今天是38婦女節，祝福全天下的女性朋友們今天要美麗，不但要打扮得漂漂亮亮的，更重要的是心情要美麗；希望大家好好愛自己，也期望周遭的男性朋友對女性朋友可以多一些關懷與祝福。

(中時)