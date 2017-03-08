職業飛盤賽》林逸民勇闖美加 台灣第一人

勇闖美加，入選美國飛盤爭奪賽職業聯盟，林逸民成為台灣第一人。(公關公司提供)

台灣第一人！美國飛盤爭奪賽職業聯盟(Ame rican Ultimate Disc League簡稱AUDL)的溫哥華激流隊( Vancouve r Riptide)日前在官網公布台灣飛盤好手林逸民入選今年賽季選手名單，成為首位進入美國飛盤爭奪賽職業聯盟的台灣選手。

林逸民畢業於新北市華夏科技大學(前華夏工專)，從大學開始接觸飛盤運動，是台灣著名的飛盤爭奪賽好手，也是近年來中華飛盤代表隊的常客，曾披著國家隊戰袍征戰各種國際賽事。就在去年，他決定帶著存了一年的10萬元前往加拿大，為了完成他的夢想，挑戰世界唯一的飛盤職業聯盟-美國飛盤爭奪賽職業聯盟(American Ultimate Disc League )。

聯盟官網日前公布林逸民加盟溫哥華激流隊( Vancouver Riptide)，成為台灣第一人，他開心的說，「原本在兩年前就想要挑戰AUDL，但當時父親突然過世，所以當時不得不中止這個念頭，直到去年，家裡狀況穩定後想完成夢想，中間鬧過家庭革命、經費不足等困難，回想起來真的很辛苦，我今年29歲已經不年輕了，沒有太多人看好我，但我依舊努力不放棄爭取每個機會，終於讓我完成夢想，但是這只是第一步，接下來我會努力拚進先發名單。」

此外，他還提到，除了棒、籃球外一定還有很多其他運動項目的台灣選手在異鄉努力打拼，他也希望有關單位 及台灣民眾能多多關注且給予支持鼓勵。

飛盤爭奪賽Ultimate是一種將美式足球概念結合到飛盤，透過空手跑動和傳接飛盤來移動，並以接盤手進入達陣區取得分數，在美國是相當普及盛行的運動項目，目前為世界運動會的項目，而近年在台灣的飛盤運動人口也越來越多。而AUDL(美國飛盤爭奪賽職 業聯盟)共有24支隊伍，如NBA、MLB大家熟悉的職業運動聯 盟採區域制度，分為東區、西區、南區、中西區，各區分別有6支隊 伍，每支隊伍每個賽季共要進行15場的季賽(一週一場)，賽季約 在4月-8月，而林逸民入選的隊伍是隸屬於西區的溫哥華激流隊。

由於AUDL雖然是目前全世界唯一的飛盤爭奪賽職業聯盟，但跟棒球、籃球或美式足球等運動聯盟相比並不是這麼的熱門，所以各隊大多僅提供選手的比賽出場費及客場的交通住宿。林逸民表示，自己目前每場比賽的出場費約20塊美金(約600塊台幣)，主力選手出場費大約可以到50塊美金(約1500塊台幣)，所以除了練習跟比賽之餘，必須去當地的中式餐館打工賺取生活 費，雖然很辛苦，但是為了完成夢想再苦也值得，不過溫哥華這邊物 價高生活相當困難，所以如果有企業團體願意提供贊助或協助， 歡迎透過Facebook聯繫， 讓他能減輕經濟壓力能更專心在運動場上。

另一名來自台灣的飛盤好手王國勳則由官網公布加盟同屬西區的洛杉磯飛行員隊(Los Angeles Aviators)，有這兩位中華飛盤隊的主力選手作為台灣飛盤 運動旅外的先驅，期望中華飛盤隊能在2019年的亞錦賽取得佳績，並且朝2021年的伯明罕世界運動會邁進。

(中時電子報)