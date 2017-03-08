王毅：沒有任何人任何勢力能阻擋統一

中國外交部長王毅今（8）日舉行記者會，面對環球時報提問有關甘比亞和台灣斷交問題，王毅稱，世界只有一個中國，台灣是中國的一部分 這是事實，也是國際共識。台灣和其他國家建立的所謂外交，非但沒有正當性也沒有前途。他稱，沒有任何人、任何勢力可以阻擋中國和平統一。

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