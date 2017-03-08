沖之鳥爭議 李仲威：漁民捕魚沒問題
海巡署長李仲威今天在立法院內政委員會列席報告時，不少立委聚焦沖之鳥爭議，漁民現在可否至沖之鳥捕魚？李仲威說，當然沒問題，假使漁民遇到不公平事情，願意負責。
屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」去年在沖之鳥捕魚時，遭到日本公務船扣押並挨罰新台幣170萬元，引起漁民不滿，多次抗議，海巡署長李仲威今早列席立院內政委員會報告時，也說明護漁決心。
立委陳怡潔說，到底漁民可不可以到沖之鳥附近捕魚，海巡署護漁行動有無到位，假使出事情，漁民遇到不公平待遇，願意負政治責任嗎？
立委黃昭順表示，魚汛期即將到來，這段期間漁民真能捕魚嗎？會不會看到日本船就廣播叫人回來，台灣被國際霸凌，自己又逢日必軟，到底海巡署有何具體作為。
李仲威回應，其實現在每天都有漁船捕魚，海巡署都有全程掌握，漁民去沖之鳥附近捕魚絕對沒問題，海巡艦艇不會看到他國漁船就躲起來，護漁密度也都逐年增加，假使漁民真的發生不公平事情，他會負起責任。1060308
(中央社)
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