低價進貨知名品牌飾品仿品 2嫌遭逮
吳姓女子等2人涉嫌自大陸低價進貨知名品牌PANDORA（潘朵拉）飾品的仿品，保二警察總隊刑事警察大隊偵查第三隊據報查獲，起出手鍊等700多件，侵權市值約新台幣200多萬元。
保二警察偵查第三隊今天表示，獲報有不肖人士利用網站販賣仿冒這個知名丹麥品牌的飾品，經承辦員警數月追查及資料交叉比對完成蒐證，持搜索票前往高雄市楠梓區一處大樓，當場逮捕吳女等2嫌，查扣仿冒飾品700件。
警方查出吳女於大陸淘寶網站找賣家批發進貨，因賣家貨源穩定、質感頗佳，因此一年來陸續進貨存放於租屋處的工作室，再上網刊登商品照片於網路購物平台，以成本的2倍價格販售。
警詢後，全案依違反商標法送辦，警方呼籲消費者如果對商品有疑慮，可比對原廠商標字體樣式、大小、商標蝕刻的深淺，或者向各門市專櫃諮詢，以避免上當受騙。1060308
(中央社)
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