CIA駭客工具是什麼 問答看這裡

我要評比

揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）今天公布號稱多達數千筆的美國中央情報局（CIA）內部討論文件，描述CIA運用入侵技術規避電子安全裝置來進行暗中監視。

路透社無法立即證實曝光文件內容，以下為消費電子產品用戶可能會有的問題與解答。

● 維基解密文件可信嗎？

看起來至少部分是真的。CIA婉拒置評，但獨立網路安全專家和前情報單位員工已大略看過一遍，說文件引述CIA入侵計畫所用的代碼用字，因此看似可信。

● 我們對CIA駭客計畫知道了些什麼？

維基解密發表的文件描述CIA用來入侵手機、電腦、智慧型電視等裝置的工具。

● 電視要怎麼駭？

維基解密說，它指認出1個已知為「垂淚天使」（Weeping Angel）的計畫，這項計畫中，美國和英國情報機構發展出多種方法來控制備有麥克風的三星（Samsung）智慧型電視，強迫它們在看似關機狀態下錄製對話。

● 曝光資訊算是新的嗎？

確切細節是新的，不過網路安全社群心裡都有數，情報單位不斷試圖運用科技產品瑕疵來進行諜報活動。

● 維基解密文件暗示CIA可以出入WhatsApp和Signal等加密通訊app的訊息。這些不都是不受政府監控的安全軟體嗎？

沒有系統是萬無一失的。維基解密文件形容如何從安卓（Android）裝置的軟體取得資料，但前提是要先取得這些手機的完整控制權。路透社還沒從維基解密的文件中發現證據，顯示CIA找到破解這些加密app的方式。

● iPhone也很危險嗎？

維基解密文件也探討入侵iPhone的方式。其一似乎顯示美國情報單位花錢買下的蘋果（Apple）iOS安全瑕疵清單，讓他們取得出入這些裝置的管道。

● 若不放心，消費者應該怎麼因應？

多數人不需要擔心遭情報單位盯上。不過所有人都應該充分掌握補釘軟體，好讓自用的電腦、手機和其它連線裝置有最新安全更新。

● 維基解密如何取得這份資訊的？

不清楚。也許是某單位內部人員外洩這些消息。也可能是外部人員找到竊取資料的方法。1060308

(中央社)