川普控歐巴馬竊聽 美國會稱無相關簡報

我要評比

美國眾議院情報委員會主席今天表示，他並未發現任何證據證實，美國總統川普（Donald Trump）指稱在去年大選期間遭當時總統歐巴馬竊聽的指控。

路透社報導，眾院情報委員會主席、共和黨眾議員努尼斯（Devin Nunes）表示，若川普的指控屬實，統稱為「八人幫」（Gang of Eight）的國會領導人及國會2個情報委員會主席都應會聽取簡報。

努尼斯在記者會上表示：「我並沒有看到相關證據。我認為更需要解答的問題是，川普先生或任何與他相關人士，是否真的被任何情報機關或執法當局列為目標。」

川普4日推文提出這項指控，但並未提出證據。歐巴馬發言人已出面否認。

努尼斯說：「我們應該繼續加快所有相關的反情報調查工作。若川普或其他任何政治活動，或任何川普相關人士曾受到某種形式的調查，那顯然必須上報至八人幫層級。」

聯邦眾議院情報委員會民主黨領袖議員希夫（AdamSchiff）也說，八人幫看來並未獲得適切簡報。

希夫說，川普針對歐巴馬發出的這項指控是件「醜聞」，他也說，情報委員會會盡快處理這個問題。（譯者：中央社廖禹揚）1060308

(中央社)