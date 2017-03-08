陳時中：偽藥回收沒損失 健保不會追討

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降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥風波，健保署原規劃向開出偽藥的醫療機構討回健保給付，引發反彈。衛福部長陳時中今表示，藥廠已全面回收換藥，沒有損失問題，不會追討健保給付。

陳時中今天上午出席民國106年國際婦女節慶祝活動時，回應媒體詢問時做以上表述。

冠脂妥偽藥風波延燒，食藥署昨宣布與台灣阿斯特捷利康公司達成共識，將回收全台地區醫院、基層醫療院所及藥局的所有批號「冠脂妥」進行換貨。

不過，因「冠脂妥」為健保用量相當大的降血脂藥物，健保署原規劃向開出偽藥的診所或藥局追回已申報的健保給付，引發醫藥界不滿。

對此，衛生福利部長陳時中今天表示，目前藥品原廠的台灣阿斯特捷利康公司已經全面收回換藥，沒有損失的問題，健保自然也不會追討申報。

對外界質疑食藥署查偽藥動作慢半拍，陳時中澄清，食藥署3月2日接獲藥廠通報，隔天就檢驗出偽藥，當天下午就公布，同仁已漏夜加班才能遏止風暴，絕對沒有慢半拍，目前檢調也在同步調查中。

陳時中指出，未來將重新檢討現行藥品運銷優良規範，針對發票、通路加強管理，利用電腦系統監測、比對藥品的出貨和使用量，即時找出警訊，另一方面也擬提高通報的獎勵，以防偽藥事件重演。1060308

(中央社)