張志軍恐嚇台獨 蘇起：北京高層商量

中國大陸國台辦主任張志軍日前說，「台獨之路走到盡頭就是統一」。國家安全會議前秘書長蘇起今天表示，張志軍提敏感政策應沒有個人角色，一定經過北京高層商量。

現任台北論壇基金會董事長的蘇起上午出席由中國文化大學社會科學院、國家發展與中國大陸研究所、台灣競爭力論壇學會主辦的「川普上台後的亞太局勢與美中台關係」研討會，會前受訪時作上述表示。

蘇起表示，張志軍提出敏感政策，應該沒有個人角色在其中，一定經過商量。目前北京當局對台還沒到「文攻武嚇」的階段，雖然有味道出來，但還沒到那種程度，與1995、1996年比較起來還是有一段差距。

他指出，台灣內部意見本來就很多，但兩岸「你罵一句，我罵一句」不是一件好事，對台灣經濟不好，兩岸現狀逐漸被破壞，對台灣傷害尤其大，因為台灣是比較脆弱的一方，所以應該採取比較審慎的態度。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍6日接受大陸媒體訪問時表示，「台獨之路走到盡頭就是統一」，但是那樣的統一方式，一定會給台灣社會和民眾帶來傷害，「他們會付出巨大的代價」。1060308

(中央社)