獨到盡頭是統 馬英九演講這樣回應

前總統馬英九今天在華府智庫演講，回應中國大陸國台辦主任張志軍指台獨盡頭是統一時指出，「這是對不瞭解台海議題的人說的，相信在台灣有很多人瞭解，他們不會這樣做。」

馬英九在布魯金斯研究所（Brookings Institution）與卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）合辦的「一位前總統的觀點：台灣的過去、現在與未來」研討會發表演說，吸引不少政界人士到場。

馬英九回應張志軍6日指「台獨之路走到盡頭就是統一」的提問時，以他日前在美國有線電視新聞網（CNN）的訪談指出，「我們已是國家，無須再做一次。即便有人要做，也沒人會承認，我已講過這不會成功。」

他表示，張志軍的談話基本上是對不瞭解台海議題的人說的，但相信在台灣，有很多人瞭解，他們不會這樣做。

馬英九在演講中評論美國總統川普的一中立場變化指出，一中原則如果有變化，對美中關係會有重大衝擊。川普回到一中，美中已有對話，都顯示無論如何還是會回到務實主義。

馬英九分析，國際間與中國大陸有正式關係的國家，以及各國與中方簽署的聯合公報中，有關中華人民共和國主權是否及於台灣的相關文字指出，包括美國在內的7成國家並未提及，或對此保持模糊和彈性立場。

他表示，川普總統回到一中政策的立場，反映出全球與中華人民共和國有正式關係國家中的7成所持的一中原則。但這些國家對所謂中華人民共和國主權及於台灣，都保留彈性態度。

馬英九卸任後再度回到華府智庫發表演說，前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格（Douglas Paal）與前主席卜睿哲（Richard Bush）擔任研討會引言人與主持人，在台協會主席莫健（James Moriarty）也在場。

馬英九今天也走訪美京中華會館，主席李燦民與多位資深僑領接待。馬英九感謝僑社長期支持中華民國，並說明全球僑胞貢獻國家的歷史。1060308

(中央社)