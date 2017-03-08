川普新旅行禁令 夏威夷法院可能要擋

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美國夏威夷州今天在1項法院聲請中表示，預計在8日尋求臨時禁制令，限制總統川普（Donald Trump）針對6個穆斯林國家的新旅遊禁令。

路透社報導，川普政府本週頒布這項新行政命令，取代先前影響範圍更廣，被華盛頓州告上法院的旅行禁令。

根據美聯社，新禁令的確免去了原版禁令許多富爭議的部份，並在美國軍方和外交領袖敦促下，將伊拉克自禁令國家名單中剔除，另表明已取得簽證的人不受影響。

經縮減的二版禁令禁止對6個穆斯林居多的國家發出新簽證，並暫停美國的難民計畫。受影響的國家為伊朗、敘利亞、索馬利亞、蘇丹、葉門和利比亞。（譯者：中央社廖禹揚）1060308

(中央社)