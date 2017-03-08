PIKO太郎怕皮蛋 謝絕台灣黑色食物
日本搞笑藝人PIKO太郎6日首登日本東京武道館，演歌歌手五木宏等人助陣。26日將再度登台見粉絲，已點菜要吃小籠包等。但他去年來台吃皮蛋被嚇到，特別謝絕黑色系食物。
PIKO太郎招牌造型是電棒燙髮型、太陽眼鏡及豹紋衣，以自創曲「PPAP（Pen-Pineapple-Apple-Pen）」爆紅，在全球掀起「PPAP」熱潮，更獲金氏世界紀錄認證，以長度45秒，刷新榜上最短曲紀錄。
去年11月PIKO太郎首次訪台見粉絲，26日將在台北ATT SHOW BOX舉辦「PPAPPTTW」活動。PIKO太郎已點菜要吃小籠包，以及台灣出產的現打新鮮蘋果鳳梨汁；不過，上次來台受訪曾吃皮蛋被嚇到，這次特別謝絕黑色系食物。
對台灣印象深刻的PIKO太郎笑說，「上次來台宣傳的過程中，深深覺得台灣女性特別漂亮有魅力，希望這次有機會可以見到很多台灣美女」。
PIKO太郎6日首度登上武道館，吸引7000名大小粉絲朝聖，整場以「PPAP」為主軸，不僅帶來多首自創曲，更與多組表演嘉賓獻唱不同版本「PPAP」多達10次。
其中與嘉賓五木宏合體演出引起全場驚呼，兩人是在去年NHK紅白歌合戰彩排活動認識，促成這次合作，五木宏還為PIKO太郎調整原定海外演出行程，PIKO太郎回贈招牌豹紋圍巾，兩人擺出PIKO太郎招牌「天使姿勢（Angel Pose）」，逗笑全場。1060308
(中央社)
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