帶頭反對脫歐 英政府顧問遭梅伊解職
留歐派的英國保守黨大老赫索泰（Lord Heseltine）因為帶頭反對脫歐，遭到英國首相梅伊（Theresa May）解去政府顧問職。
英國上議院7日晚間投票，要求修正脫歐法案，讓所有脫歐協議都必須經過議會同意。上議院最終以366票支持、268票反對，通過修正案，是上議院自1993年以來投票人數最多的一次表決。
這也是上議院上週以358票對256票，決議修正脫歐法案，要求各部會保障脫歐後旅居英國的歐盟（EU）公民權利之後，英國政府遭受的第二次挫敗。
脫歐大臣戴維斯（David Davis）對此表示非常失望，指稱上議院想要讓脫歐進程遭受挫敗，並表示下議院絕對會駁回這項修正案。唐寧街則堅稱，要在3月底啟動脫歐談判的時間表絕對不會受影響。
曾任英國副首相的赫索泰反對脫歐，他曾說，脫離歐盟是「這時代最重大的決定。」
赫索泰對上議院表示，他對去年的脫歐公投結果「非常遺憾」，「要從這裡（上議院）開始反擊」。
赫索泰晚上隨後被告知，梅伊不再需要他對於各領域的意見，包括工業政策等。他受訪表示，「投票之後，我剛被上議院黨鞭長告知，唐寧街10號（首相官邸）把我炒魷魚了，包括我協助政府的5個職位。」
「這完全是首相的職權。我很遺憾，在過去6年我發揮所長，對政府提供各項意見的工作不能再繼續下去。」
「但就像我對上議院所說的，我相信，這個國家的未來和我們的歐盟朋友緊緊交織在一起。」
赫索泰表示，「對於我們要留給下一代的遺產，議會有責任要確保決定權。」1060308
(中央社)
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