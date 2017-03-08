公平會：吃到飽若惡性競爭 不符市場秩序
公平會主委黃美瑛今天說，日前有兩家電信業說2月份4G吃到飽的方案要退場，但現在並沒有真正退場，又開始有非常大的競爭；但若變成低價惡性競爭，這也是不符合市場秩序。
日前台灣兩家大型電信公司紛紛表示，將取消低價的4G吃到飽方案，對此公平會也曾發布新聞稿警告業者不要違法。
黃美瑛今天在立法院再度被詢問到相關問題，她說，看到媒體說有兩家電信業在傳遞消息，指2月份4G吃到飽的方案要退場；她強調，透過媒體來互通彼此營業的訊息，最後導致相同的結果，這一定是聯合行為的重罰案例。
黃美瑛指出，現在看到2月底並沒有人真正退場，也沒有一起退場，又開始有非常大的競爭，「這些公司是不是在低價吃到飽的情況下會經營不下去，請問你們相信嗎」？所以她認為現在是在競爭，但若變成低價惡性競爭，這也是不符合市場秩序的，所以他們也是持續在關注。
此外，對於嬰幼兒奶粉的進口價下跌，奶粉卻還要漲價，黃美瑛則說，已主動到廠商那去做了解，也有邀請廠商到會說明；至於調查的進度，她表示，現在正在掌握成本價格資料。1060308
(中央社)
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