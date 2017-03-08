實習生若有雇傭關係 勞動部：仍應遵守勞基法

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台中永采烘焙坊與高雄餐旅大學實習生爆發勞資爭議，引發社會關注，業者已遭重罰100萬元並停業。立法院社福及衛環委員會今天針對技術生、實習生勞動權益及「高級中學學校建教合作實施及建教生權益保障法的落實」專案報告。

教育部政次姚立德表示，該業者為第一次成為高餐實習機構，校方有跟業者簽訂合約，但業者要求實習生另簽合約，學生因社會經驗不足，因此容易受騙。目前勞動部與教育部依據勞基法給予業者應有處罰，學生也將對業者求償。

但立委陳宜民質詢時表示，實習生遭受勞動條件不平等狀況層出不窮，永采事件恐是冰山一角，更多學生不懂法規、或校方行前訓練未落實，導致權益剝奪、甚至淪為廉價勞工，10多年來情況完全沒有改變，要求檢討、勿淪為剝削。

勞動部書面報告指出，技術生勞動權益部分，雇主在招收技術生時，應與技術生簽訂書面訓練契約一式3份，明定訓練項目、訓練期限等雙方權利義務事項，並送地方主管機關備案；訓練期間準用勞基法第4章工作時間、休息、休假、第5章童工、女工與第7章災害補償及其他勞工保險等規定。

而實習生部分，為避免「假實習、真雇傭」狀況，將依具體個案進行查證，若確定有雇傭關係，且受僱適用勞基法的事業單位，其工資、工時等都依法各項規定辦理，事業單位如有違法事實，除了依法裁處外，也將要求雇主立即改善。

勞動部表示，建教生準用第8章技術生規定，2013年起實施《高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法》，由教育部主政。為督促事業單位遵守相關規定，也逐年實施專案檢查並將結果函送教育部，作為審核建教合作機構參考。

勞動部指出，去年勞檢60家中有16家不及格，不過僅針對勞雇關係部分檢查。教育部政次姚立德則說，教育部每年定期專案檢查、兩周一次無預告到現場，每年也考核學校。

勞動部職安署指出，針對建教合作機構，無論實習生或建教生是用，進行一般檢查安全部分特別注意，尤其年輕員工教育訓練更是關鍵，去年查核100家，約1成訓練不合格。

(中時)