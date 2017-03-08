陸外長王毅：任何勢力都不能阻擋中國統一

大陸外交部長王毅（中）8日在記者會上表示，任何人任何勢力，都不可能阻擋中國最終實現國家的完整統一。(陳君碩攝)

就台灣駐奈及利亞辦事處遭奈方撤牌，大陸外交部長王毅今主持兩會外長記者會表示，世界上只有一個中國，台灣地區與任何國家建立或保持所謂「外交關係」，必然是沒有前途的，台灣當局應該認清，任何人任何勢力，都不可能阻擋中國最終實現國家的完整統一。

王毅面對陸媒提問表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這不僅僅是一個歷史事實，也是聯合國一系列決議所確立的準則。

他強調，台灣地區與任何國家建立或保持所謂外交關係，缺乏國際法依據及正當性，也必然是沒有前途的，台灣當局應該認清此大勢。

他最後強調，「任何人任何勢力，都不可能阻擋中國最終實現國家的完整統一。」

王毅在任大陸外交部長前，曾任國台辦主任，對涉台事務熟悉。

(旺報)