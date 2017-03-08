司改會議 林達：遏止環境犯罪應裡應外合

我要評比

總統府司法改革國是會議第三組今天在廉政署舉行第二次會議，將針對環境案件偵查與訴訟程序檢討等議題進行討論。委員林達就主張遏止環境犯罪，應增「裡應外合」新法制。

司法改革國是會議第三組分組會議主題為「權責相符高效率的司法」，司法改革國是會議預計在6月登場。

第三組今天分組討論會議出席名單為召集人瞿海源、副召集人陳瑞仁、委員邱太三、楊雲驊、賴恭利、林孟皇、林達、尤伯祥、陳重言、李佳玟、林鈺雄、楊永年、蔡博方、湯京平、劉恆維、廖英藏、孫一信、薛明玲及馮賢賢、籌備委員高茹萍、許玉秀及羅秉成。

既定會議討論事項包含三大主題，分別為環境案件之偵查與訴訟程序之檢討、法官檢察官的多元晉用及監督、法官檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可能性。

其中，台北地檢署檢察官林達以基層檢察官工作多年，對於環境犯罪的第一線觀察是：蒐證難。法律修的再漂亮，環保喊得震天響，違法廠商繼續幹，政府就是抓不到。

林達建議，遏止環境犯罪，應增「裡應外合」新法制，也就是在各類環境法規都增加「吹哨者條款」，明訂檢舉爆料指證者可以減免其刑，並且可獲獎金，另外大幅擴編環境警察並提升績效獎勵。

此外，委員林鈺雄今天投書媒體表示，司改國是會議所列96個議題，完全避談死刑，因而備受抨擊；事實上，除廢死及兩公約外，關於民眾最關心的「食安」案件的各種司改建言，也都無端消失，同樣未被納入96個討論議題中。

分組會議不對外開放旁聽，會後新聞稿由總統府司改籌備會公布，全程會議影片於當日下午上傳總統府司改國是會議網站。1060308

(中央社)