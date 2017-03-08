外遇、倒嗓新聞逼哭洪榮宏 驚爆吞60顆安眠藥尋短
金曲歌王洪榮宏在爸爸洪一峰的指導與引導下，從小出來唱歌，耕耘歌壇43年，早已煉成金曲歌王，享譽全台，然2013年爆出外遇、婚變，他去年曾公開向前妻陳施羽道歉，重創形象，也陷入人生低潮，今年好不容易點頭復出，首度舉辦個人售票演場會，沒想到又爆出票房失利、倒嗓、酗酒等新聞，近來他接受專訪，坦言這些年過得並不好，驚爆曾想一走了之，吞60顆安眠藥尋短。
洪榮宏這幾年過得風風雨雨，堪稱人生黑暗期，據《自由時報》報導，被負面新聞纏身的他，坦承第一時間難受到哭，直言：「我也是人啊，情緒都要需要抒發的」，但也重申喝酒是20多年前的事情，至於倒嗓，則是因為年紀不同，唱法自然有所改變。
洪榮宏2013年先是爆出與結婚15年的太太陳施羽分居，又傳有貴婦小三介入，隔年則正式簽字離婚，他坦言離婚那年過得最痛苦，「完全走不出來」，加上外界批評聲浪猛烈，鬱悶的心情影響到身體狀況，因此重度憂鬱症上身，不分日夜都得吃藥，還因為吃藥而有暈眩等副作用產生，他更自爆最嚴重時，曾經吞了50、60顆安眠藥輕生，一度快沒命，所幸最後沒成功，洪榮宏表示當時以為自己再也醒不過來，「幸好有神的憐憫與上帝的幫助，不然我早就沒命了」。
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