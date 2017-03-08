川普5歲外孫女中文超溜 背後功臣是...

阿拉貝拉在2016年2月時念唐詩祝福大家新年快樂。(圖/instagram@Ivanka Trump)

美國總統川普(Donald Trump)的小外孫女阿拉貝拉(Arabella)多次以說著流利中文的影片在網路上爆紅，媽媽伊凡卡(Ivanka Trump)曾多次將年僅5歲的她練習中文的影片放在網路上，甚至還帶她出席中國使館的新年活動，可見阿拉貝拉從小對中華文化的熱愛。而阿拉貝拉流利的中文出師於誰，也一直讓大家十分好奇。而她的中文老師身分最近曝光了，原來是名為景湧泰的27歲中國女老師，她也透露阿拉貝拉的中文程度很好，比同齡的小朋友優秀，而阿拉貝拉的弟弟約瑟夫(Joseph)也被她教過。

阿拉貝拉在今年春節時唱中文歌，祝福大家新年快樂。(圖/instagram@IvankaTrump)

據《新浪網》報導，今年27歲的景湧泰在2008年時到美國留學，在拿到兒童教育學位之 後，便成了紐約上東區一家語言中心的中文老師，在2013年時教到阿拉貝拉以及她今年才3歲的弟弟約瑟夫，她表示阿拉貝拉的中文的確很好，小小年紀的她平常可以用流利的中文和自己溝通，不但很樂意了解中華文化，在社交、語言表達和認知方面都比同年齡的小朋友高出一截，而她沒想到厲害的小女孩，也有個厲害的祖父，在4年後當上了美國總統。

景湧泰在2015年離開了原本任教的語言中心，繼續攻讀兒童雙語教育的碩士，如今自己在紐約開了一家雙語教育幼兒園。

阿拉貝拉多次在媽媽伊凡卡的社群平台上出現，看起來十分活潑。(圖/instagram@IvankaTrump)

伊凡卡時常帶著三個小孩搭乘總統專機。(圖/instagram@IvankaTrump)

伊凡卡的三名兒女，(左起)阿拉貝拉、西奧多、約瑟夫。(圖/instagram@ivankatrump)

除了景湧泰之外，在阿拉貝拉以川普家的「中文小達人」在網路上走紅時，也曾有媒體報導，伊凡卡從小就讓阿拉貝拉學中文，她在18個月大時就開口說中文，伊凡卡也將此歸功於她們有一個「令人驚豔的華裔保母」，可見伊凡卡從小便對兒女的中文教育十分投入。

(中時電子報)