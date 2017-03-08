悠遊卡董座林向愷： 多卡通讓市場陷惡性競爭

悠遊卡公司公布最新民調，目前四大電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡icash、HappyCash有錢卡)中，悠遊卡是民眾的最愛，有七成五的民眾最常使用悠遊卡，六成五的民眾對悠遊卡形象感到滿意。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，多卡通政策目的就是要開放市場、促進競爭，內部定位今年是「多卡競爭元年」，電子票證做為消費支付工具，沒有使用門檻，比現金安全，只要消費場所增加，加上可以使用在各種交通工具上，消費者就會樂於使用，所以悠遊卡真正競爭的對象是現金。

悠遊卡因應多卡通政策，在拓展通路增加消費者使用範圍方面，從去年年初的476家品牌通路，增加至目前的622家，全台灣可以使用悠遊卡的支付點，已達2.5萬點。

林向愷表示，多卡通政策是一個立足點不公平的開放，開放要有效益，天天講開放，沒注意立足點，若不公平是沒意義的，一卡通跟悠遊卡是交通背景，沒有財團奧援，其他兩家有充分的財團支援，是立足點不公平的開放，很容易陷入惡性價格競爭，而且現在已經開始。

想避免惡性價格競爭，但悠遊卡沒有財團實力，林向愷表示，走遍全國各地，很多人願意跟悠遊卡合作，主要就是悠遊卡是公益性質、公正性高，沒有財團背景。悠遊卡有自己的發展之道，且民眾覺得悠遊卡很正派，正派就是悠遊卡最大的資產，而且有公股背景，不會亂來。

(工商)