淘寶進韓星代言串飾 情侶侵權200萬

保二總隊刑大偵三隊查獲情侶檔從淘寶進貨販賣仿冒PANDORA串飾。（曹明正攝）

吳姓女子與戴姓男友兼差搞網拍，去年從淘寶進貨韓星代言的丹麥「PANDORA」串飾，警方網路巡邏發現，下標送鑑定查獲是仿冒，在楠梓逮捕2人，起獲高仿膺品700件，從帳冊粗步認定2人年營業額500萬，侵權巿值200萬元。

保二總隊刑大偵三隊網路巡邏發現拍賣網站有人販售韓星孫藝珍代言的丹麥「PANDORA」串飾，由於價格偏低，下標購買送請原廠鑑定，事後確定是仿品。

警方指出，25歲吳姓女賣家在電子公司上班，她與29歲戴姓男友同居在楠梓的大樓，兩人都有正當工作，去年初起由吳女從淘寶找賣家批發PANDORA串飾回台賣，成本400元至900元，2人以約2倍價格出售牟利。

警方指出，2人每月業績40餘萬元，年營業額高達500萬元，扣除成本、運費、管銷等費用，至少淨賺200萬元，依查獲700件仿品換算，侵權巿值約200萬元。吳女坦承販賣串飾，但辯稱大陸賣家告訴她是真品，不曉得賣的是膺品，戴男則說有空時會幫忙賣。訊後依違反商標法送辦。

(中時)